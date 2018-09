Rechtbank wil toch ouders Tristan spreken

De ouders van Tristan van der V. worden toch verzocht om naar de rechtbank te komen om vragen over hun zoon te beantwoorden. Dat oordeelde de rechtbank in Den Haag maandag. De zaak is aangehouden, deze week wordt waarschijnlijk een nieuwe zittingsdatum gepland.

Tegen de ouders is een zaak aangespannen door dertien mensen die aanwezig waren in het winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn waar zoon Tristan 9 april 2011 vijf mensen doodschoot, zeventien verwondde en daarna zelfmoord pleegde.

De ouders waren maandag niet in de rechtbank aanwezig. Volgens hun advocaat is erbij zijn emotioneel te belastend voor hen. Wel gaf hij meteen al aan dat als de rechtbank ze toch wil spreken, ze bereid zijn te komen. De rechtbank heeft nog een aantal aanvullende vragen, met name over de fatale ochtend voor de schietpartij, dat ze toch met de ouders wil spreken.

De eisers vinden dat de ouders eerder hadden moeten ingrijpen toen ze zagen dat het de verkeerde kant op ging met hun zoon. Ook hadden de ouders moeten ingrijpen toen bleek dat hij - ondanks dat hij kampte met zware psychische problemen - een wapenvergunning had gekregen. ,,Zij waren zeer onzorgvuldig", aldus de advocaat van de groep van dertien, bestaande uit winkeliers, hun medewerkers en mensen die in het winkelcentrum aanwezig waren.

De advocaat van de ouders betoogde echter dat zij geen idee hadden van de plannen van hun zoon. ,,Zij dachten juist dat het beter met hem ging. Als zij dit hadden geweten, hadden ze uiteraard meteen aan de bel getrokken."

Tristan van der V. schoot op 9 april 2011 lukraak en willekeurig om zich heen in het winkelcentrum. Vijf personen overleden door zijn kogels, een zesde persoon overleed door een hartaanval tijdens de schietpartij.

Twee jaar geleden bepaalde de Haagse rechtbank al in een zaak tegen de politie dat er weliswaar fouten waren gemaakt bij het verlenen van de vergunning, maar dat de politie daar niet voor aansprakelijk is. Van der V. kreeg in 2008 een wapenvergunning, terwijl bij de politie bekend was dat zo'n vergunning in 2005 al eens geweigerd was en hij een jaar later gedwongen was opgenomen.

