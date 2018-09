Buma breekt door

Met zijn agenda van normen en waarden, plichtsbesef en gezonde vaderlandsliefde geeft Buma een antwoord op de zorgen van veel Nederlanders.

Plichtsbesef

Buma is duidelijk: politici hebben een voorbeeldfunctie en moeten dus met échte oplossingen komen voor mensen in het land. Alleen maar grote woorden werken niet, het gaat om daden. „Ik ben opgevoed met een enorm plichtsbesef. Je zorgt voor elkaar, je werkt voor je geld en je laat de wereld wat beter achter dan je haar gekregen hebt. Dat is wat mijn ouders mij meegegeven hebben in hun opvoeding. Een heel waardevolle les, die we alle kinderen in Nederland zouden moeten meegeven. Daarom pleiten we voor de invoering van de maatschappelijke dienstplicht.”

Realistisch

Nederland heeft verandering nodig. Nog vier jaar het oogkleppenbeleid van VVD-leider Mark Rutte is funest voor de samenleving. „Je merkt aan alles dat het land na de economische crisis recht in een morele crisis terechtkomt en onze premier weigert dat te zien.”

Buma heeft geen goed woord over voor de manier waarop de VVD de zorgen van gewone Nederlanders wegzet als ‘pessimisme’. „Vertel dat maar aan al die mensen die geen huis kunnen kopen omdat ze geen vaste baan krijgen. Of aan de mensen die ontslagen zijn en nu onvrijwillig als zzp’er hetzelfde werk voor minder geld doen. Noem mensen maar pessimistisch die zich zorgen maken omdat geen van hun buren nog Nederlands spreekt. Een politicus hoort realistisch te zijn, en niet ongepast optimistisch. Dan verlies je de werkelijkheid van een groot deel van de bevolking uit het oog.”

Veiligheid

Het CDA zet deze campagne volop in op waarden en normen. Meer dan ooit een belangrijk thema, vindt Buma. „We hebben als land iets te beschermen. We hebben te maken met enorme vluchtelingenstromen en tegelijk blijkt uit onderzoek dat veel statushouders na jaren nog steeds niet geïntegreerd zijn. Daarnaast zie je dat er steeds minder respect is voor politie, leraren en hulpverleners, en dat mensen geen aangifte meer durven doen als hen iets overkomt.”

Het CDA doet in het verkiezingsprogramma stevige voorstellen om de veiligheid te versterken, maar ook om de grondvesten van Nederland in ere te herstellen. „Met veiligheid is de afgelopen jaren echt te laks omgegaan. Onder VVD-ministers nog wel.” De christendemocraten pleiten voor forse investeringen in veiligheid én in de samenleving. Door de studiebeurs terug te brengen en de ouderenzorg te verbeteren. Buma: „Ik wil een Nederland waar we er met elkaar de schouders onder zetten. Het is tijd voor verandering, en hoog tijd voor het CDA.”