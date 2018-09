Normaal Doen in supergaaf land!

We klagen allemaal wel eens, maar laten we eerlijk zijn: Nederland is toch een prachtig land? De overgrote meerderheid van de Nederlanders vindt dat ook. En als ook die kleine minderheid die het voor de rest verpest normaal doet, worden we helemaal het gaafste land ter wereld. Zou u ergens anders willen wonen?

* Beste gezondheidszorg van Europa

* Top 3 gelukkigste kinderen ter wereld

* 3e beste infrastructuur ter wereld

* Beste transportland van Europa

* 4e beste economie ter wereld

* 2e laagste kans op armoede

* 2e beste pensioenstelsel van de wereld

* Minste arme ouderen van Europa