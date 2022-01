Enige PVV’er in Europees Parlement stapt over naar FVD

Kopieer naar clipboard

Marcel de Graaff in het Europees Parlement Ⓒ ANP / Isopix

BRUSSEL - Marcel de Graaff, de enige Europarlementariër die de PVV nog in Brussel had, stapt over naar Forum voor Democratie. Dat melden De Graaff en FVD op Twitter. Reden is de steun van de PVV voor vaccinaties tegen het coronavirus, wat De Graaff „dit schadelijke, experimentele middel” noemt.