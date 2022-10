Meer massagraven en martelkamers gevonden in Oekraïne: ’Handen en benen vastgebonden’

In de door Oekraïense troepen bevrijde steden Izjoem, Charkov en Donetsk wordt de schade meer en meer opgemaakt. Volgens Serhii Bolnikov, hoofd van een politieteam in de regio Charkov, zijn er ruim twintig martelkamers gevonden. Gevangenen werden getuige de spullen die daar zijn aangetroffen vermoedelijk op gruwelijke wijze behandeld, onder meer met schokken van elektrische draden.

Forensisch experts en een team van buitenlandse specialisten doen verder onderzoek naar wat de Russen precies allemaal hebben uitgespookt. Een inwoner van Izjoem getuigt bij Radio Free Europe dat soldaten sigaretten op hem uitdrukten, hij elektrische schokken kreeg toegediend en met stokken werd geslagen.

Bekijk ook: Nieuwe vreselijke details over Russische oorlogsgruwel onthuld in rapport

„We hebben twee massagraven gevonden, met daarin een twintigtal lijken en met lichaamsdelen van mensen die door bombardementen zijn omgekomen. Mogelijk zijn er slachtoffers van friendly fire bij. Ook zijn er honderden recente individuele graven. Daarin liggen lichamen van mensen die zijn gestorven van ontbering, of door een tekort aan voedsel of medicijnen”, zegt een gerechtelijk onderzoeker tegen De Standaard.

Het onderzoek is moeilijk uit te voeren, zegt hij. „Tot nu toe hebben we een tiental slachtoffers gevonden die neergeschoten zijn met een kogel door het voorhoofd. We hebben ook lijken aangetroffen met bijeengebonden handen en benen. Hun doodsoorzaak moeten we nog achterhalen. Veel lichamen zijn maanden geleden begraven en in zeer slechte toestand.”

In de regio Donetsk zouden zeker drie massagraven gevonden zijn, onder meer in de buurt van Lyman. Volgens Oekraïne gaat het naast soldaten ook om burgers.