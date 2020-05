Op drie na warmste Hemelvaartsdag sinds 1901

Weeronline meldt dat 27 mei 1954 recordhouder is met 29,2 graden. Op de tweede plaats staat 25 mei 1922 met 27,8 graden en op de derde plaats 28 mei 1992 met 27,2 graden.

Het werd donderdag voor de eerste keer dit jaar 25 graden of meer in De Bilt. Daarmee gaat Hemelvaartsdag 2020 de boeken in als de eerste officiële zomerse dag van 2020. In het zuidoosten van het land werd het vandaag nog warmer met temperaturen rond de 28 graden. Het warmst was het in Westdorpe met 28,7 graden.