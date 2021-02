Olifantje geboren in Wildlands in Emmen

Volgens de dierentuin maakt het dier het gezond. Het mannetje staat al zeer stevig op de poten en weegt ongeveer 80 kilo. Het ziet er allemaal goed en gezond uit. Met de moeder van Ka Yan gaat het na de bevalling ook goed. Het jong werd vannacht rond 00.30 uur geboren.

In 2018 werden er voor het laatst twee kalfjes in Wildlands geboren: de bullen Mauk en Manoa. Mauk is de oudere broer van Ka Yan. In totaal zijn er nu elf olifanten in Wildlands: drie volwassen vrouwen, één volwassen bul, zes jonge stiertjes en dit pasgeboren kalf. De dieren blijven vrijdag tijd nog binnen, zodat Ka Yan en zijn moeder tot rust kunnen komen. Later is de kudde via een livestream op de website van de dierentuin te volgen.

Bevalling

Bij olifanten vindt de bevalling plaats in de familiegroep. Daarbij spelen de tantes van het nieuwgeboren jong een grote rol. Zij beschermen de kwetsbare moeder. Ook als het kalfje in de benen moet komen, helpen de andere olifanten mee.