Turkse minister: Nederland kan ons niet tegenhouden

„Ze zeggen ’U kunt geen bijeenkomst houden in het openbaar’. Hoezo kunnen wij dat niet?” zei Cavusoglu. „Waar is de democratie of de vrijheid van meningsuiting waarvan jullie zeggen ons iets over te willen leren? Hoe zit het met de vrijheid van vergadering?”

’Niet de plek’

Premier Mark Rutte liet vrijdag weten dat de Nederlandse publieke ruimte niet de plek is voor politieke campagnes van andere landen. Cavusoglu wil op 11 maart naar Rotterdam komen om steun te zoeken voor wijzigingen van de grondwet die president Recep Tayyip Erdogan meer macht geven. Een referendum daarover vindt plaats op 16 april.

Eerder deze week keerden ook verschillende Duitse steden zich tegen geplande campagnebijeenkomsten van Turkse politici.