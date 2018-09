Sarah is genderneutraal

Ⓒ Anne Babette van Veen

De dochter van Sue (53) is genderneutraal; Sarah (23) werd geboren als meisje, maar voelt zich geen meisje. Ze kleedt zich mannelijk en valt op vrouwen. Sue ziet haar kind tegenwoordig vooral als jongen en is inmiddels aan het idee gewend. "In het begin heb ik het er heel lastig mee gehad."