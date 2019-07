Burgers gedood bij luchtaanvallen in Syrië

Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn in de stad Ariha zeven kinderen gedood door Syrische bombardementen, waarbij in totaal elf burgers omkwamen. Ook elders in de regio werd een kind tijdens aanvallen gedood. Drie ambulancemedewerkers kwamen om door luchtaanvallen van Russische troepen in de noordelijke provincie Hama.

De regio bevindt zich in een gedemilitariseerde bufferzone, die in september door Rusland en Turkije is ingesteld. Het is de afgelopen drie maanden echter in toenemende mate gebombardeerd door het Syrische regime en de Russen. Luchtaanvallen van de twee bondgenoten hebben sinds april al meer dan honderd levens geëist.