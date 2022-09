Kiev claimt neerhalen van in Iran gemaakte Russische drone

De Verenigde Staten en Oekraïne hebben Iran ervan beschuldigd onbemande vliegtuigjes te leveren aan Rusland. De regering in Teheran ontkende dat. Kiev claimt nu voor het eerst een Iraanse drone van het type Shahed-136 te hebben neergehaald en voegde daarbij als bewijs foto’s van de brokstukken, met in het Russisch ’Geran-2’ erop geschreven. Een gevonden vleugeltop lijkt identiek aan die van een Shahed-136.

Oekraïense legereenheden rukken in het noordoosten van het land steeds verder op, gebruikmakend van het momentum door het haastige vertrek van de Russische bezetters, die zich volgens het Kremlin aan het hergroeperen zijn. De plaatsvervangend Oekraïense minister van Defensie Hanna Maliar zei dinsdag in Balaklia, eveneens een knooppunt van betekenis, dat in een week tijd zo’n 300 dorpen en stadjes met in totaal 150.000 bewoners zijn bevrijd.

Tempo houden

Om het tempo erin te houden zijn wel meer westerse wapens nodig, waar ook president Volodimir Zelenski voortdurend om vraagt. Maliar vertelde dat de Oekraïense strijdkrachten het heroverde gebied, gegroeid tot 6000 vierkante kilometer, zorgvuldig uitkammen op zoek naar eventuele saboteurs. Ze zei dat het Russische leger het verloren terrein in de provincie Charkov bestookt met raketten en verder naar het zuiden aanvalt in de regio Donetsk in een poging die vast te houden voor de pro-Russische separatisten.

De regering in Kiev gaat ervan uit dat Russen in toenemende mate de infrastructuur voor de energielevering onder vuur zullen nemen. Dat zei Michailo Podoljak, de adviseur van Zelenski, dinsdag met een verwijzing naar de aanval van zondag op een grote kolencentrale en warmwatervoorziening in de stad Charkov. „We verwachten dat het aantal beschietingen van dit soort zal toenemen en we zijn voorbereid op verschillende scenario’s.” Hij voegde eraan toe dat de Oekraïners komende winter rekening moeten houden met elektriciteits- en verwarmingsproblemen.