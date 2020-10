Schikking van 800 miljoen dollar om moordpartij Las Vegas

MGM Resorts was aangeklaagd door meer dan 2000 personen omdat schutter Stephen Paddock het festival beschoot vanuit het Mandalay Bay-hotel, eigendom van het bedrijf. Paddock schoot meer dan duizend kogels af op bezoekers van het festival, dat tegenover het hotel plaatsvond.

Dodelijkste ooit

Naast de 58 doden vielen er meer dan 800 gewonden voordat Paddock zichzelf door het hoofd schoot. De moordpartij in Las Vegas is het dodelijkste schietincident ooit in de Verenigde Staten.