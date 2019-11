100 uur werkstraf geëist tegen Marco Kroon

Die straf moet Kroon krijgen voor het uitdelen van een kopstoot aan een agent en ‘schennis van de eerbaarheid’ door zijn geslachtsdeel te laten zien aan een agente tijdens het carnaval in Den Bosch in maart dit jaar.

Onheus bejegend

Voor Kroon is het een serieuze zaak. Hij is hangende zijn strafzaak geschorst door Defensie, en voelt zich onheus bejegend door de media. Toch had de zaak die maandag diende bij de militaire kamer van de rechtbank Gelderland soms wat weg van een komedie. Het ging over een ridder met hoge nood, in het pak van een kikker met kroon op het hoofd.

Maar toch vooral over de vraag of kikker Marco Kroon een agent een kopstoot heeft gegeven. En misschien nog belangrijker; over de vraag of hij zich heeft gedragen zoals het een held betaamt.

Geen 18-jarige carnavalsvierder

Nee, zeggen politie en ook de officier van justitie. ,,Kroon is geen 18-jarige carnavalsvierder, maar een militair van statuur. Hij heeft het aanzien van de krijgsmacht geschaad.”

Onzin, vindt Marco Kroon zelf. Hij had hoge nood en er stond een rij bij de plaskruizen. ,,Het moest er gewoon uit”. En tegen de voorzitter van de rechtbank: ,,U bent een man, u weet hoe het werkt. Misschien niet handig, niet slim. Maar ik had geen keus. Ik plas voor niemand in m’n broek.”

Blaas op knappen

Kroon vierde in de nacht van 3 maart met zijn vrouw uitbundig feest in Oeteldonk, zoals Den Bosch tijdens carnaval heet. Bij een café waar hij naar de wc wilde werd hij weggestuurd. Op weg naar de parade, belandden ze in een drukke menigte. Kroon hield het niet meer, zegt hij. Zijn blaas stond op knappen.

Hij zocht een donker plekje naast een hek en trok zijn kikkerpak omlaag. Dat zagen agenten die hem op de bon slingerden voor wildplassen. ,,Ik was een van de 4000 mannen in Oeteldonk die op dat moment hetzelfde deden”, zei Kroon verontwaardigd tegen de militaire kamer. Hij is ervan overtuigd dat de agenten hem aanpakten omdat ze hem herkenden en een lesje wilden leren. ,,De sfeer was behoorlijk anti. Het was alsof ze een trofee binnenhaalden.”

Verder plassen

,,Ik ben even gestopt. Uit respect voor die agenten.” Nadat hij op de bon geslingerd was draaide hij zich om om verder te plassen. Dat was tegen het zere been van de agenten, die dreigden hem aan te houden. Kroon draaide zich om, en maakte met zijn geslachtsdeel hangend uit zijn kikkerpak op en neer gaande bewegingen volgens een agente die zei het ,,abnormaal te vinden dat een volwassen man zomaar zijn geslachtsdeel toont.”

Kroon ontkent dat hij zich omdraaide. ,,Ik ben geen potloodventer! Ik word nu in de hoek van de zedendelinquenten gedrukt. Die plegen schennis. Niet dragers van de Willemsorde.” De voorzitter droogjes: ,,Ze hebben uw piemel ook beschreven.” Kroon: ,,Aan die beschrijving voldoen de piemels van 80 procent van de mannen. Hij was slap en klein.”

Geslachtsdeel

Dat de agente zijn geslachtsdeel zag sluit hij niet uit. Ze stond bijna tegen hem aan. Die bewegingen? ,,Ja, als je plast moet je afschudden.”

Marco Kroon kreeg handboeien om. Het incident trok door zijn geschreeuw en de inmiddels uitgebreide groep politiemensen steeds meer aandacht. Kroon ging op de grond zitten, en vervolgens liggen, werd weer overeind gesjord door zijn vrouw. Kroon: ,,Ja, als ik dat terugzie denk ik wel, jezus Kroon, je hebt je een beetje laten gaan.”

Handboeien niet ‘gelockt’

Agenten duwden hem tegen het hek. Volgens Kroon waren zijn handboeien niet ‘gelockt’ en gingen ze steeds strakker zitten. De ruk met zijn hoofd naar achter was een reflex, zegt hij. ,,Omdat het pijn deed.”

De politieman achter hem werd geraakt, en zegt dat 20 seconden lang het bloed uit zijn neus liep. Op de beelden die in de rechtszaal werden vertoond is daarvan niks te zien. Wel dat de agent fluistert: ,,Daar gaat je Willemsorde.”

,,Ik zou nooit met opzet een kopstoot geven”, zegt Marco Kroon. ,,Daarvoor heb ik te veel respect voor politiemensen op straat.” En ook: ,,Als ik echt een kopstoot zou uitdelen, dan had die man niet meer gestaan.”