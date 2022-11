Jachtverbod konijn en haas op de korrel

Premium Natuur

Dood hout is belangrijk voor het voortbestaan van het bos, en wel hierom

Dat het beter is dood hout in het bos te laten liggen, weet inmiddels bijna iedere natuurliefhebber. Maar dat rottende takken en stammen echt een sleutelrol spelen in het voortbestaan van het bos is minder bekend. Jeroen Helmer van ARK Rewilding Nederland legt uit: „Dood hout is onmisbaar voor een c...