Eigenaar ’t Gooische Bad opgelucht om qr-vrijspraak: ’Alle kinderen hebben recht op zwemles’

De voorzieningenrechter Midden-Nederland deed dinsdag uitspraak in de zaak. De rechter schaarde zich aan de zijde van zwembadeigenaar Shiva de Winter, tevens voorzitter van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ). Hij weigerde ouders te controleren die hun kinderen naar zwemles komen brengen en ophalen. De door de burgemeester van Hilversum opgelegde last onder dwangsom van 2.500 euro per overtreding, met een maximum van 10.000 euro, is geschorst.

„Alle kinderen in Nederland hebben recht op zwemles, ongeacht de keuze van hun ouders om zich te laten vaccineren of niet. Zwemles is een belangrijke vorm van onderwijs dat je nu eenmaal niet via Zoom kan volgen”, zegt De Winter tegen de Gooi- en Eemlander.

Volgens de zwembadeigenaar is de aanwezigheid van ouders noodzakelijk voor de veiligheid van kinderen in het water. Zweminstructeurs moeten van hen belangrijke informatie kunnen krijgen over de kinderen. De Winter tekende bezwaar aan bij de gemeente en stapte ondertussen naar de rechter. „Kinderen hebben geen stem in de grote chaos van het coronabeleid. De uitspraak van de rechter is een deel van die erkenning.”

Weinig opzeggingen

Of de uitspraak ook gevolgen heeft voor het controleren van de coronapas bij zwembaden elders in Nederland, kan de rechtbank Midden-Nederland niet zeggen. „De voorzieningenrechter heeft echt alleen gekeken naar de situatie tussen de gemeente Hilversum en deze zwemschool”, meldt een woordvoerder van de rechtbank. De Winter denkt dat ’een heleboel’ zwembaden met deze uitspraak naar de gemeente stappen. „Ze zullen zeggen: de rechter heeft zich erover uitgesproken, het belang van onderwijs en zwemles is aangegeven.”

Bekijk ook: Raad voor de rechtspraak vernietigend over noodzaak uitbreiding coronapas

Zwembad ’t Gooische Bad is sinds zaterdag 4 december doorgegaan met zwemlessen zonder controles. Met het risico op een forse boete van de gemeente. „Handhavers zijn bij ons langs geweest, maar in afwachting van de rechter hebben zij nog geen dwangsommen uitgedeeld.” Veel opzeggingen heeft De Winters keuze niet opgeleverd. Van de 800 leerlingen die bij hem zwemmen, hebben twee kinderen hun zwemles stopgezet. „Omdat zij het niet meer veilig vonden; die keuze heb je te respecteren. Het is een nihil aantal vergeleken met de leerlingen die er zijn bijgekomen. Juist omdat hun ouders elders niet meer naar binnen mochten.”

Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum moet binnenkort een beslissing nemen op het bezwaar van het zwembad. Tot dan hoeft het zwembad geen QR-codes te controleren aan de deur.