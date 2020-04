Amsterdam wordt drukker, dus de pont ook...

Het wordt steeds drukker, ook bij de veerpont over ’t IJ. Ⓒ De Telegraaf

AMSTERDAM - ,,Nee, nee, spreek me niet aan! Ik wil niets zeggen. Laat me erdoor. Ik wil weg bij die pont.” Een oudere dame kijkt achter het Centraal Station van Amsterdam verwilderd om zich heen, springt op haar fiets en maakt zich uit de voeten. De terugkerende drukte bij de pontjes tussen het CS en Amsterdam-Noord wordt in het coronatijdperk door sommigen verafschuwd.