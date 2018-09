WOZ: bezwaar maken loont

De gemeente waarin je woont stuurt elk jaar rond februari de WOZ-beschikking. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken, ofwel de waarde van je huis. Het bedrag op de beschikking is een schatting van de marktwaarde van de woning van het jaar daarvoor (1 januari 2016).

Op basis van die waarde wordt een aantal belastingen geheven, zoals de (gemeentelijke) onroerende zaakbelasting (ozb), de rioolheffing en de inkomstenbelasting, zo meldt Vereniging Eigen Huis (VEH).

Omdat het om een schatting gaat, klopt de waardering die de gemeente geeft lang niet altijd. Toch nemen jaarlijks slechts honderdduizend mensen de moeite bezwaar aan te tekenen. En dat terwijl de slagingskans rond 50% ligt en een verlaging van de WOZ-waarde al snel vele tientjes tot honderden euro’s in de portemonnee scheelt.

Dit komt allereerst door een lagere afdracht aan inkomstenbelasting. Het eigenwoningforfait bedraagt 0,75% voor woningen tussen €75.000 en €1.050.000. Een aanpassing van €10.000 scheelt dus €75, wat afhankelijk van het belastingtarief een besparing van grofweg €30 tot €40 oplevert. Eenzelfde verlaging zorgt nog eens voor €10 tot €30 aan lagere lokale lasten, heeft de Consumentenbond berekend.

In het specifieke geval van een erfenis of schenking is de impact nog veel groter. Afhankelijk van de relatie tot de schenker of overledene scheelt het per €10.000 al gauw een paar duizend euro aan erfbelasting.

Ook huurders van een sociale woning kunnen, als ze vinden dat ze te veel huur betalen, bezwaar aantekenen.

Wie bezwaar wil maken tegen de WOZ-waarde, kan dit op verschillende manieren doen. Welke manier je ook kiest, je bezwaar moet binnen zes weken nadat je de WOZ-beschikking hebt gekregen, worden ingediend.

Je kunt voor je bezwaar met een WOZ-bureau in zee gaan die je op internet kunt vinden. Zij werken op basis van no-cure-no-pay en verdienen grof aan de vergoedingen die de gemeente wettelijk moet betalen als zij de WOZ-waarde te hoog heeft ingeschat. Desondanks is de Consumentenbond blij met de bureaus, mede omdat ze gemeentes dwingen tot betere taxaties en meer openheid.

Je kunt ook zelf bezwaar indienen. „Dat gaat tegenwoordig heel eenvoudig”, vertelt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis. „Vaak kan dat via de site van de gemeente, waar met een paar klikken alles kan worden ingevuld. En er zijn speciale WOZ-dagen waarbij mensen hun vragen direct aan iemand van de gemeente kunnen stellen.”

Een goede voorbereiding helpt natuurlijk wel. Kijk eerst goed naar de gegevens die in de brief van de gemeente staan. Kloppen de genoemde oppervlakte en de grootte van je woning wel? Zijn de referentiewoningen ook echt vergelijkbaar? Enige houvast biedt de eind vorig jaar opgezette site wozwaardeloket.nl, waarop de WOZ-waarden van alle woningen staan. Helaas wel veelal per 1 januari 2015. Maar als je ziet dat jouw woning even hoog gewaardeerd wordt als de grotere en mooiere woning van jouw buurman, is dat wel een argument om de WOZ-waarde omlaag te krijgen.

Je doet er ook goed aan bij het bezwaar met betere referentiepanden te komen. De Consumentenbond raadt aan via miljoenhuizen.nl eerst te zoeken naar huizen in de buurt en vervolgens via kadaster.nl de verkoopinformatie op te zoeken.

Andere goede argumenten om de WOZ-waarde omlaag te krijgen, zijn onder meer woninggebreken en duurzame overlast van bijvoorbeeld een buurtcafé. Je kunt ook een taxatierapport laten opstellen. De gemeente vergoedt deze kosten tot een maximum van €242, maar alleen als ze het bezwaar honoreert. Voorwaarde voor de vergoeding van deze en andere kosten is wel dat je er in het bezwaarschrift om vraagt.