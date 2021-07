’CDA heeft verkiezingen van zichzelf verloren’

De commissie is in het leven geroepen om te oordelen over het verloop van de lijsttrekkersverkiezingen vorig jaar, waarin Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt de strijd aangingen, en de Tweede Kamerverkiezingen. De Commissie-Spies presenteert zaterdag haar rapport ‘Zij aan zij – werken aan herstel’. De titel is een knipoog naar een eerder discussiestuk van de partij.

Heikele punten zijn de lijsttrekkersverkiezingen, die De Jonge nipt won van Omtzigt. Het feit dat die verkiezingen digitaal verliepen en een aantal kiezers een melding kregen van een kandidaat waar zij niet op hadden gestemd (‘Bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge!’) zaaide twijfel over de uitslag, concludeert de commissie.

Sfeer van onderling wantrouwen

Ook kwamen de verkiezingen, die kort voor de zomer werden georganiseerd, te laat en waren ze niet goed voorbereid. Ook hielden campagneteams zich niet aan vooraf gemaakte afspraken. Dat schepte een ‘sfeer van onderling wantrouwen’, aldus de commissie. De eenheid die daarmee al geschaad was, verkruimelde nog verder door de twijfel over de validiteit van de uitslag.

Die twijfel heeft de positie van De Jonge als lijsttrekker ook geen goed gedaan. Tevens moest hij Nederland met de aanscherping van coronamaatregelen vaak slecht nieuws verkopen, wat volgens Spies en haar collega’s zijn populariteit ook niet ten goede is gekomen.

Vervolgens werd er druk uitgeoefend, zowel op Wopke Hoekstra om het stokje over te nemen als op Pieter Omtzigt om die keuze te ondersteunen. Al met al is dat desastreus geweest voor de eenheid binnen de partij, oordeelt de commissie. Er is sprake geweest van ,,kampen die elkaar tegenwerken, CDA-onwaardige omgangsvormen en een vijandige sfeer’’. Dit werkt nog steeds door. De commissie concludeert in het kort: ,,Het CDA heeft deze verkiezingen van zichzelf verloren.”

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen heeft die verdeeldheid gezorgd voor een gebrek aan zichtbaarheid. ,,De lijsttrekker kon zich onvoldoende op de inhoud richten.’’ CDA’ers die hun heil elders zochten belandden vooral bij de VVD, en in mindere mate bij D66, PVV en de BBB.

Campagne onduidelijk

De campagne was ook onduidelijk. Het feit dat zowel het boek ‘Een nieuw sociaal contract’ Van Omtzigt, als ‘De weerloze samenleving’ van Grapperhaus en de ‘New Deal’ van Hoekstra werden ingezet hebben een averechts effect bereikt: in plaats van een scherper profiel van het CDA, gaven ze juist een ‘onduidelijker profiel’, aldus de commissie.

Ook aan de selectie van kandidaten voor de Kamerlijst heeft het geschort. De overmatige aandacht voor de regio heeft kandidaten met expertise overschaduwd, aldus de commissie. Ook is er weinig transparantie geweest in het proces: ,,De laatste fase van het samenstellen van de lijst wordt door velen als een ‘black box’ ervaren.’’ Vanwege het leidende karakter van ‘de regio’ zijn sommige kandidaten die als ‘zeer geschikt’ golden, toch heel laag op de lijst gekomen.

Bij enkelen van hen – bekende voorbeelden zijn Martijn van Helvert, Chris van Dam en Maurits von Martels – leidde dit ertoe dat ze afscheid namen van hun plek. De commissie is daar ontevreden over: ,,Het valt de commissie op dat sommige kandidaten hoge eisen stellen als het gaat om de plek die ze willen krijgen op de lijst, waarmee het soms meer een onderhandelingsproces lijkt dan een kandidaatsstelingsprocedure.’’ Spies adviseert om in de toekomst meer waarde toe te kennen aan expertise dan aan regionale spreiding.