Misha Mengelberg overleden

Mengelberg, die onder meer actief was als de leider van het Instant Composers Pool Orchestra, werd veelvuldig voor zijn werk bekroond. Zo won hij onder meer een ’Bird’ op het North Sea Jazz Festival.

Mengelberg (Kiev, 5 juni 1935) hoorde al vroeg bij de top van de geïmproviseerde muziek. Hij was erbij toen, in de jaren zestig, de op Amerikaanse voorbeelden geënte jazzmuziek naar de achtergrond verdween om plaats te maken voor de vrije geïmproviseerde muziek met een sterke Nederlandse identiteit. Mengelberg was een van de voormannen bij die ontwikkeling. Mede daardoor wordt hij wel beschouwd als een van de belangrijkste vernieuwers van de Europese jazzmuziek.

In 1964 studeerde hij af aan het conservatorium. Hij had toen al enige faam als jazzpianist, onder meer door het winnen van het Loosdrecht Jazzconcours.

In die periode richtte hij een kwartet op samen met altsaxofonist Piet Noordijk, bassist Rob Langereis en drummer Han Bennink. Na een aantal jaren viel dat kwartet vanwege artistieke meningsverschillen uiteen. Mengelberg richtte vrij snel daarna met Bennink en Willem Breuker het Instant Composers Pool Orkest op.

In 1969 was Mengelberg betrokken bij de geruchtmakende opera Reconstructie, speciaal geschreven voor het Holland Festival dat jaar. Het werk verheerlijkte de Cubaanse revolutionair Che Guevara. Mengelberg componeerde de opera samen met Louis Andriessen, Reinbert de Leeuw, Peter Schat en Jan van Vlijmen. De tekst was van Hugo Claus en Harry Mulisch.