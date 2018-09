20 mensensmokkelaars opgepakt op Kreta

De smokkelaars werden opgepakt in de havenplaats Tsoutsouros in het zuiden van het eiland en in Heraklion, de hoofdstad van het eiland. Bij de arrestaties werden ook enkele grotten ontdekt die dienden als tijdelijke schuilplaats voor immigranten.

Onder de twintig arrestanten bevond zich een Griekse politieman. De Griekse justitie vermoedt dat meer eilanden worden gebruikt als doorvoerhaven voor illegale immigranten naar Europa. Eerder werden al gammele motorboten van zee gehaald die immigranten vervoerden van Griekenland naar het zuiden van Italië.