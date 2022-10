PVV-leider senaat Faber woord ontnomen tijdens belangrijk debat

Marjolein Faber van de PVV. Ⓒ ANP

DEN HAAG - PVV-fractieleider in de Eerste Kamer Marjolein Faber mag niet verder debatteren tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer. Senaatsvoorzitter Jan Anthonie Bruijn ontnam haar het woord, nadat zij premier Mark Rutte had gevraagd of „de vijfde colonne niet eigenlijk achter de regeringstafel zit.”