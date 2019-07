Eind goed, al goed voor ’bonte reigers’

Ben Heerink, Sander Wansink en Piet van Andel ringen een ooievaar. Ⓒ Rias Immink

HERWIJNEN - Nog even en ze kiezen het luchtruim vanuit de ooievaarsopvang in Herwijnen. Net als zoveel van hun volwassen soortgenoten vóór hen deden. Volop vliegoefeningen makend, lijken de nu haast volgroeide kuikens, die zijn opgevangen nadat hun vader in het Overijsselse grensplaatsje De Lutte werd doodgeschoten en toen bleek dat de moederooievaar niet in haar eentje voor het jonge grut kon zorgen, wel een beetje haast te maken om er weg te komen.