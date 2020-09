Tyfoon Haishen aan land in Zuid-Korea

De storm, met windsnelheden tot 126 km per uur, ging naar het noorden vanuit de zuidelijke stad Ulsan, nadat hij maandagochtend op de nabijgelegen kust was geland, zei het weerbureau van Zuid-Korea.

Door harde wind is de stroom bij ongeveer 5000 huizen in het zuidelijkste puntje van het Koreaanse schiereiland uitgevallen, inclusief het vakantie-eiland Jeju, dat sinds zaterdag meer dan 473 millimeter regen heeft gemeld. Bijna duizend mensen zijn geëvacueerd, terwijl meer dan driehonderd vluchten op tien luchthavens zijn geannuleerd. Toegang tot nationale parken en sommige treinstations is opgeschort.

In Japan zitten maandagmorgen ongeveer 440.000 woningen in de zuidwestelijke regio Kyushu nog steeds zonder elektriciteit, meldt de publieke omroep NHK. Zeker 32 Japanners zijn gewond geraakt. Bijna twee miljoen mensen in deze regio hadden het bevel gekregen om te evacueren, die nog steeds herstellende was van zware regenval en overstromingen in juli waarbij 83 mensen omkwamen.

Tyfoon Haishen komt slechts enkele dagen nadat tyfoon Maysak het Koreaanse schiereiland aandeed. Er vielen toen minstens twee doden en duizenden mensen kwamen zonder stroom te zitten. Noord-Korea, dat een week eerder de dupe was van zowel Maysak als tyfoon Bavi, bevindt zich ook op het pad van Haishen. Naar verwachting komt de storm maandag aan het einde van de dag aan bij de havenstad Chongjin.