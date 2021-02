LIVE | Belgen doen mee aan test Chinees vaccin

Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws.

05:07 uur - Opnieuw bijna 10.000 nieuwe besmettingen gemeld in Duitsland

In Duitsland zijn er in de afgelopen 24 uur 9762 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM. Het nieuw gemelde aantal is iets minder dan een dag eerder, toen het RKI 9997 besmettingen meldde.

Het totaal aantal besmettingen in Duitsland komt nu op 2.434.446 te staan. Het RKI meldt ook dat er in het afgelopen etmaal 369 nieuwe sterfgevallen zijn gemeld, waarmee het totaal stijgt naar 69.888. De stijging is iets lager dan vrijdag, toen het totale dodental door het coronavirus steeg met 394.

04:26 uur - Honderden Belgen doen mee aan test met Chinees coronavaccin

Tussen de 300 en 400 Belgen doen binnenkort mee aan een proef en laten zich inenten met een Chinees vaccin. Het is voor het eerst dat er in België getest zal worden met een vaccin van een Chinees bedrijf. Dat schrijven verschillende Belgische media zaterdag.

Het Chinese Clover Biopharmaceuticals Inc heeft als eerste, en voorlopig ook enige, bedrijf een aanvraag ingediend om een vaccin uit te testen, bevestigt het Federaal Geneesmiddelenagentschap (FAGG). Het Chinese bedrijf wacht nog op een positief advies van het Ethisch Comité en een definitieve goedkeuring van het FAGG, maar mikt zelf op de tweede helft van maart om zijn klinische proef op te starten.

Eén van de centra die het Chinese Clover-vaccin uit gaat testen is het medisch onderzoeksinstituut Anima Research Center in Alken. „We plannen om in april te starten met het inenten van 300 à 400 testpersonen met het Chinese vaccin”, zegt hoofdonderzoeker Erik Buntinx.

Een vaccinatie van de brede bevolking in België met een Chinees vaccin is nog niet aan de orde omdat Europa hiervoor geen toestemming geeft.

03:30 uur - Afscheid van Britse coronaheld ’Captain Tom’

De uitvaart van de Britse coronaheld Tom Moore wordt zaterdag in besloten kring gehouden. De oorlogsveteraan kreeg in zijn land een heldenstatus door zijn wandelactie om geld op te halen voor de Britse gezondheidszorg. Hij overleed eerder deze maand nadat hij zelf het coronavirus had opgelopen.

’Captain Tom’ had zich in het jaar voor zijn overlijden tot doel gesteld om 1000 pond op te halen door rondjes te lopen in zijn tuin. De actie leverde volgens de BBC uiteindelijk 33 miljoen pond (38 miljoen euro) op. Moore scoorde later een hit door het nummer ’You’ll Never Walk Alone’ te zingen en werd tot ridder geslagen door de koningin.

Na de dood van Moore is op internet een condoleanceregister geopend. Daar reageerden mensen massaal op zijn overlijden. De nabestaanden hebben sympathisanten opgeroepen de gezondheidszorg te steunen door vooral niet naar de uitvaart in Bedfordshire te komen.

Moore had volgens zijn familie al gesproken over zijn uitvaart. Hij had zich hardop afgevraagd of zijn nieuwe status als bekende Brit misschien zou betekenen „dat we meer Victoria Sponge cakes moeten inslaan voor de extra gasten”, maar vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is uiteindelijk besloten het afscheid kleinschalig te houden.

Bij de afscheidsplechtigheid worden acht familieleden verwacht. Het gaat om de dochters, schoonzoons en kleinkinderen van de veteraan. Moore had graag dat de dienst afgesloten zou worden met het nummer My Way van Frank Sinatra. Hij wilde gecremeerd worden en daarna zijn as laten bijzetten in een familiegraf in Yorkshire.

Moore heeft aangegeven ook graag een kleine, witte grafsteen te willen. Hij had ook al nagedacht over het opschrift. Dat zou onder meer moeten bestaan uit het gekscherend bedoelde zinnetje „ik zei toch dat ik oud was.”

01:53 uur - ’VS vóór op prikschema’

De Amerikaanse president Joe Biden heeft gezegd dat de vaccinatiecampagne van zijn regering soepel verloopt. „We liggen weken voor op schema”, zei hij tijdens een bezoek aan de staat Texas. Biden beloofde in de eerste 100 dagen van zijn presidentschap 100 miljoen prikken tegen het coronavirus. De afgelopen vijf weken zijn meer dan 50 miljoen vaccins toegediend.

De president en zijn echtgenote Jill bezochten in de door het winterweer zwaar getroffen staat een vaccinatiecentrum en een voedselbank. Ook had Biden een onderhoud met de Texaanse gouverneur Greg Abbott, die zware kritiek kreeg te verduren toen het elektriciteitsnet het onder de weersomstandigheden begaf, met stroomstoringen in de hele staat. In heel Texas zaten ruim 4,4 miljoen huishoudens zonder stroom en een deel van hen ook zonder water.

Biden, een Democraat, riep opnieuw op tot eenheid in het verdeelde land. Hij deed dit in een staat, die in meerderheid Republikeins stemt. „We zijn hier niet als Democraten of Republikeinen. We zijn hier vandaag als Amerikanen”, zei hij tot de vrijwilligers van de vaccinatiepost.

„De afgelopen vijf weken tijd hebben de Verenigde Staten de meeste vaccins toegediend van alle landen”, zei Biden. De Verenigde Staten hebben met meer dan 500.000 overledenen het hoogste dodental ter wereld en registreren nog steeds de meeste infecties en sterfgevallen per dag.

Biden gaf ook een waarschuwing: „Besmettingen en ziekenhuisopnames kunnen weer toenemen als er nieuwe varianten opduiken, dus het is nog geen tijd om ontspannen achterover te leunen.”

