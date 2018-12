Geen extra kosten voor bellen klantenservice

Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie donderdag bepaald in een zaak tegen de Duitse elektronicaverkoper Comtech.

Dat bedrijf gebruikt voor zijn klantenservice een 0180-nummer, vergelijkbaar met een 0900-nummer in Nederland. Daarbij brengt het extra kosten in rekening, boven op het basistarief. Een Duitse vereniging die strijdt tegen oneerlijke handelspraktijken, heeft daar bezwaar tegen gemaakt.

De rechtbank in Stuttgart die de zaak behandelt, had het Europese hof gevraagd om uitleg van de regels op dit terrein. Die schrijven volgens het hof voor dat consumenten zonder bijkomende kosten contact moeten kunnen opnemen met een bedrijf over onderling gesloten overeenkomsten.

De klantenservice is namelijk de plek waar consumenten terechtkunnen als zij gebruik willen maken van hun recht op garantie of als zij een aankoop willen annuleren. Als een bedrijf daar extra kosten aan mag verbinden, kan dat klanten daarvan weerhouden, aldus het hof.

Het hof licht verder toe dat het begrip 'basistarief' dat in de betreffende Europese richtlijn wordt gebruikt, moet worden uitgelegd als de normale kosten van een oproep naar een vast of mobiel nummer. Ook maken de rechters duidelijk dat het er niet toe doet of een bedrijf geld verdient aan de extra belkosten.

In Nederland mogen al geen extra kosten per minuut gerekend worden voor een telefoontje naar de klantenservice. Wel mogen bedrijven een zogenaamd informatietarief per gesprek rekenen bovenop het normale tarief. Het informatietarief mag niet hoger zijn dan €1 per gesprek.