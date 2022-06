Premium Het beste van De Telegraaf

In Spanje veroordeeld ’Ruim elf jaar cel voor Nederlander na seksuele afpersing en aanranding minderjarigen’

A CORUÑA - Een 28-jarige Nederlander is in Spanje veroordeeld tot elf en een half jaar cel wegens het maandenlang seksueel afpersen van een 13-jarig Spaans meisje en het aanranden in dat land van een minderjarige. Hij deed zich bij de 13-jarige voor als vriendin van dezelfde leeftijd en chanteerde het kind nadat ze hem een seksueel getinte foto had gestuurd.