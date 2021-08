Groepje scooterrijders steekt auto in brand na verkeersruzie in Brunssum

Het groepje kreeg het op de N276 in Brunssum aan de stok met de bestuurder tussen de rotonde bij de Kennedylaan en de rotonde van de N300. Het ging om drie scooters met in totaal vijf personen. Een van hen gooide tijdens het rijden een brandend voorwerp door een van de geopende achterruiten naar binnen waarna de achterbank in brand kwam te staan.

De bestuurder wist de auto nog aan de kant te zetten en zichzelf in veiligheid te brengen. Politie en brandweer waren snel ter plaatse, maar konden niet voorkomen dat de auto uitbrandde. Het groepje scooterrijders wist te ontkomen en wordt gezocht door de politie, die bovendien op zoek is naar getuigen. Waar de verkeersruzie over ging, is niet bekendgemaakt.