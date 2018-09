Beste dekmantel

Zo op het oog doen ze goed voor de burgerij, ontwikkelen een Outlet Centrum tot meerdere glorie van de stad, zoals Jos van Rey, of weten zich door andere maatregelen populair te maken bij de bevolking, zoals Tichelaar. Ondertussen maken ze van hun geliefdheid gebruik om hun eigen zakken te vullen. Zo doen we dat in de politiek!

Bert Osendarp, Herten