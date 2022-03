Advies: geen reden voor vervolging Baudet om racistische appjes

In de ogen van de PG heeft Baudet zich niet schuldig gemaakt aan een ambtsdelict, omdat groepsbelediging alleen strafbaar is als de uitlatingen „in het openbaar” zijn gedaan. De politicus heeft zijn opmerkingen gemaakt in besloten appgroepen „van beperkte omvang waarin (kandidaat-) Kamerleden en medewerkers van Forum voor Democratie deel van uitmaakten.” Ook zijn er volgens hem geen aanwijzingen dat het de bedoeling van Baudet was om deze opmerkingen in het openbaar te doen. De appjes kwamen begin vorig jaar in de publiciteit via de media.

Volgens de grondwet moeten Kamerleden en bewindspersonen vanwege vermeende ambtsmisdrijven worden berecht door de Hoge Raad. Een PG doet daartoe eerst oriënterend onderzoek en legt zijn bevindingen voor aan de minister. Het is aan de regering of aan de Tweede Kamer om opdracht te geven tot strafvervolging.

De procureur-generaal is onafhankelijk en staat los van de Hoge Raad.