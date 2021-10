Eland is na twee jaar eindelijk verlost van 16 kilo zware autoband om nek

Het vier en een half jaar oude mannetje moest eerst verdoofd worden. Daarna werd ook zijn gewei verwijderd, schrijft Colorado Parks and Wildlife (CPW) op Twitter. ,,We hadden liever de autoband doorgesneden om het gewei te sparen’’, zegt natuurbeheerder Scott Murdoch in een verklaring maandag. Maar er was geen andere optie; in het wiel zat een stalen frame waar ze niet doorheen konden snijden.

Het dier heeft er een klein wondje aan de bevrijdingsactie overgehouden en hij mist ook wat haar in zijn nek.

Het dier heeft flink wat kilo’s met zich mee moeten zeulen de afgelopen twee jaar. De band was hartstikke zwaar geworden, omdat er allemaal dennennaalden en vuil in zat. Het obstakel woog maar liefst 16 kilo. De eland was na het verwijderen dan ook in verrassend goede staat.

Het was de vierde poging die natuurbeheerders deze week hadden ondernomen om de eland eindelijk te verlossen van het grote ding.

Bronsttijd

De eland werd voor het eerst in 2019 met een band rondom zijn nek gespot. Het dier, dat maar liefst 270 kilo weegt, werd op meerdere plekken gezien maar verdween in de winter voor een langere periode.

Eerdere pogingen om het dier te verlossen werden belemmerd omdat de natuurbeschermers niet dichtbij genoeg konden komen. Maar omdat het nu bronsttijd lukte het eindelijk wel.