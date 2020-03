Duitsland gaat verder op slot

Ook bezoek aan kerk, moskee of synagoge is verboden, net als het bezoek van verenigingen, sportclubs en speeltuinen. ,,Er zullen controles worden uitgevoerd“, zei de regeringsleider.

Verder wordt het toerisme aan banden gelegd: ,,Overnachtingen in hotels vinden alleen plaats als ze noodzakelijk zijn, toeristen worden niet meer toegelaten.” Vakantiereizen naar binnen- of buitenland zijn per direct verboden. Restaurants mogen tot zes uur ’s avonds open zijn.

,,Hoe meer we ons hieraan houden, hoe sneller we door deze fase heenkomen“, aldus Merkel. Voor de gepromoveerde natuurkundige geldt: ,,Alleen het aantal zieken telt, en wat de wetenschap daarover zegt.“

President Frank-Walter Steinmeier zorgde voor wat moed: ,,We zullen het virus overwinnen. Onze zelfbeperking van vandaag zal morgen levens redden. Laten we solidair zijn. We hebben het zelf in de hand, of we als Europeanen samen werken of dat het egoïsme wint.”