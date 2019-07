Rechter staat publicatie Haga-rapport toe

DEN HAAG - De onderwijsinspectie mag het kritische rapport over het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum publiceren. Dat is de uitkomst van een kort geding dat De Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), waar de omstreden islamitische middelbare school onder valt, had aangespannen. De voorzieningenrechter in Den Haag oordeelde donderdag dat er geen aanleiding is om de publicatie van het rapport te verbieden.