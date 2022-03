Heeft Rusland fosforbommen gebruikt? ’Overschrijdt een nieuwe rode lijn’

Buitenland

LIVE | Rusland roept Veiligheidsraad bijeen wegens chemische wapens

Op dag 15 van de Russische invasie in Oekraïne is donderdag in het Turkse Antalya topoverleg gehouden. De Russische en Oekraïense ministers van Buitenlandse Zaken zaten rond de tafel, maar temperden na afloop het optimisme. De Turkse overheid zegt te hopen op een „keerpunt”, maar zeker na de bombard...