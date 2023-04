Derde evacuatievlucht vertrokken vanuit Soedan naar Jordanië

DEN HAAG - Een derde evacuatievlucht is vertrokken vanuit Soedan naar Jordanië, meldt het ministerie van Defensie maandag. Hoeveel mensen aan boord zitten is niet bekendgemaakt. Dinsdag volgt een update over het aantal mensen dat is overgebracht, meldt het ministerie.