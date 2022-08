D66’ers vragen Kaag in brief ’rug recht te houden’

Initiatiefnemer en fractievoorzitter van de Emmense D66-fractie Joey Koops zegt met zijn brief steun uit te spreken voor „een politieke koers gericht op rechte ruggen in tijden van crisis.” De leden van de coalitiepartij vrezen dat het beleid naar rechts wordt getrokken. „Een deel van de coalitie neigt toe te geven aan de druk” die volgens de D66’ers vooral van rechts komt. Daarmee lijken ze niet alleen naar de uitlatingen van CDA-leider Wopke Hoekstra over de stikstofcrisis te verwijzen, maar ook naar de roep om een asielstop.

Ook partijprominent en Europarlementariër Sophie in ’t Veld heeft de brief ondertekend. Verder staan er vooral namen van actieve leden en lokale politici onder de brief. Volgens Koops kwamen de steunbetuigingen snel binnen. Ook na publicatie van de brief krijgt hij berichten van partijgenoten die de boodschap steunen. „Maar het zijn niet alleen D66’ers, ook D66-stemmers, die de noodzaak voelen om zich uit te spreken”, zegt Koops. Ze maken zich zorgen over de verharding van het debat.

Crises

De brief komt in een tijd waarin de coalitie verschillende crises (op het gebied van asiel, stikstof en inflatie) het hoofd moet bieden, en tegelijkertijd op veel onderwerpen tot op het bot verdeeld is. Eerder kreeg Hoekstra al harde kritiek van provinciale CDA-bestuurders en christendemocratische boeren. VVD’ers uiten in groten getale hun onvrede over het asielbeleid.

„Ik was echt teleurgesteld in het interview van Hoekstra en ik denk met mij alle D66’ers”, zegt Koops. Hij vindt dat „de boze stem wel heel vaak in het nieuws is” en wil een signaal afgeven aan de D66-top dat de partijleden achter de landelijke politici staan als zij voet bij stuk houden en niet van afspraken in het coalitieakkoord willen afwijken. De brief is niet alleen aan Kaag en andere D66-politici gericht, maar „ook aan andere bewindspersonen die staan voor het beleid”, aldus Koops. Hij denkt onder meer aan VVD’ers Christianne van der Wal (minister voor Stikstof) en Eric van der Burg (staatssecretaris van Asiel).