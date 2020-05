Joods restaurant HaCarmel weer doelwit vernieling

Een man gooide de ruiten in van de horecagelegenheid en zou een Israëlische vlag in brand hebben willen steken. Dat gebeurde rond 9.00 uur. Korte tijd later werd een verdachte aangehouden.

Of er tijdens de vernieling mensen in het restaurant aanwezig waren is niet bekend. Ook is het motief van de dader nog niet bekend.

HaCarmel was geregeld betrokken bij incidenten. Er werd in 2018 een stoeptegel tegen de ruit gegooid en afgelopen januari lag er nog een verdacht pakketje, dat was opgetuigd als bompakket. Het bleek uiteindelijk loos alarm.

Geen terreur

In december 2017 werden de ruiten van HaCarmel ingeslagen door de Syriër Saleh A. Hij droeg een Palestijnse vlag om zijn schouders. De man, die verminderd ontoerekeningsvatbaar werd verklaard, kreeg in 2018 zes weken gevangenisstraf voor zijn daad. De rechtbank noemde zijn actie discriminerend omdat A. zich specifiek richtte op het Joodse etablissement, maar kenschetste het niet als terreurdaad.

