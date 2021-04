Iran: verdachte achter explosie is naar het buitenland gevlucht

In de belangrijke installatie vond ongeveer een week geleden volgens ingewijden een zware ontploffing plaats. Iran wees daarna direct al met een beschuldigende vinger naar aartsrivaal Israël. Dat wilde volgens een Iraanse minister „wraak nemen” omdat vooruitgang wordt geboekt in het internationale overleg over het Iraanse nucleaire programma. Israël heeft zoals gebruikelijk niet op de nieuwste aantijgingen gereageerd, maar media in het land speculeerden wel over een mogelijke rol van de Mossad, de Israëlische geheime dienst.

Iran zit tijdens het topoverleg om tafel met vertegenwoordigers van grote landen. Er wordt gepraat over het redden van het atoomakkoord uit 2015. Toen was afgesproken dat de Iraniërs hun nucleaire programma aan banden zouden leggen in ruil voor het opheffen van sancties. Het ging al na enkele jaren mis toen de Amerikaanse president Donald Trump zijn land terugtrok uit die deal en ook Iran vervolgens stopte met het naleven van de afspraken.

Vlucht

Staatsmedia toonden zaterdag ook een foto van de vermeende saboteur. Die was voorzien van een rode achtergrond en het bijschrift „gezocht door Interpol.” Dat laatste is overigens niet door de internationale opsporingsdienst bevestigd.

Volgens de Iraanse media worden „noodzakelijke juridische stappen” gezet om te zorgen dat de 43-jarige Karimi wordt opgepakt en uitgeleverd aan Iran. Hij zou het land overigens al voor de explosie hebben verlaten. Het is niet duidelijk hoe Karimi de streng beveiligde faciliteit binnen zou zijn gekomen.

De staatstelevisie liet ook beelden zien van nieuwe centrifuges. Die zouden in Natanz zijn neergezet om beschadigde apparatuur te vervangen. Iran had na de explosie aangekondigd als tegenmaatregel uranium te gaan verrijken tot 60 procent zuiverheid. Dat is ver boven de grens van 3,67 procent die was afgesproken in het atoomakkoord.