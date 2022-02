EU Hof: Brussel mag lidstaten duimschroeven aandraaien

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, ligt al jaren overhoop met Hongarije en Polen over het functioneren van de rechtsstaat. Als het om Hongarije gaat zijn er zorgen over de onafhankelijkheid van rechters. Polen ligt onder vuur vanwege een tuchtkamer voor magistraten.

Mede dankzij Nederland is er een systeem in het leven geroepen om landen financieel te korten op Europese miljardensteun als de onafhankelijkheid van rechters in het geding is. Boedapest en Warschau zijn van meet af aan woest over dit systeem. Ze zijn naar het Europees Hof van Justitie in Luxemburg gestapt om zich te verzetten. Maar woensdag oordeelde de rechter in het voordeel van Brussel.

Volgens het Hof kunnen ’goed financieel beheer’ van de EU-begroting en ’financiele belangen van de EU’ door schendingen van de rechtsstaat in een lidstaat ’ernstig’ aangetast worden.

Subsidiekraan

Het strafsysteem bestaat al een jaar, maar de Commissie wilde eerst het oordeel van het hof in Luxemburg afwachten. De grote vraag is nu of Brussel de subsidiekraan nu wél gaat dichtdraaien. Tot nu toe lijkt er weinig enthousiasme. Over Hongarije heeft het dagelijks bestuur van de EU laten doorschemeren dat het zich nu niet wil bemoeien met de aankomende verkiezingen. Het zou inderdaad een thema kunnen worden die zich tegen Brussel keert, want premier Viktor Orbán hintte afgelopen weekend voor het eerst op een ’Hexit’.

Ook richting Polen is het nog maar de vraag of Brussel het zware wapen durft in te zetten. De Poolse president was onlangs op bezoek bij EU-leiders met de boodschap dat het land nu echt een einde gaat maken aan de tuchtkamer. Hoe serieus de belofte deze keer is moet nog blijken, want de Poolse premier Mateusz Morawiecki maakte Europa eerder ook al wijs dat er snel een einde zou komen aan de omstreden praktijken.

VVD-Europarlementariër Malik Azmani wil nu geen getreuzel meer: „Als een land zich niet aan onze Europese basiswaarden en normen houdt, ben je geen knip voor de neus waard en moet de geldkraan dicht.” Zijn collega van de PvdA, Thijs Reuten, sluit zich aan: „Geen smoesjes meer. De Commissie kan vandaag nog aan de slag.”

Brussel heeft nog niet gereageerd op de uitspraak.