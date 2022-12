Code oranje beëindigd, code geel in noorden en oosten

Het verkeer kan last hebben van de plaatselijke gladheid, waarschuwt het KNMI. De komende uren loopt de temperatuur van het zuidwesten uit op en verdwijnt de gladheid.

Het KNMI kondigde code oranje zondag af voor het hele land. Bij code oranje waarschuwt het weerinstituut dat er "grote kans is op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast". Mensen krijgen dan de oproep om zich voor te bereiden, bijvoorbeeld door binnen te blijven.