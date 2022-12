Rijkswaterstaat ontving honderden meldingen vanwege gladheid

Inmiddels zijn maandagochtend de temperaturen van de wegdekken in het land boven de 0 graden, aldus de woordvoerder. „Maar het is altijd goed als mensen nog even alert zijn.” In het hele land geldt nu code groen, wat betekent dat er geen weerswaarschuwingen van kracht zijn.

Sinds zondagmiddag heeft Rijkswaterstaat wegens de gladheid ruim 13 miljoen kilo zout gestrooid. De strooiwagens reden tijdens deze werkzaamheden zo’n 140.000 kilometer. Dit is de grootste strooiactie van het jaar, zegt de woordvoerder. In totaal heeft Rijkswaterstaat dit jaar bijna 32 miljoen kilo zout gestrooid.

Het KNMI kondigde code oranje zondag af voor het hele land. Bij code oranje waarschuwt het weerinstituut dat er „grote kans is op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast.” Mensen krijgen dan de oproep om zich voor te bereiden, bijvoorbeeld door binnen te blijven.