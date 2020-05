Israël blijft lonken

’Alia’ maken naar Israël is onder meer populair, omdat Israël de coronacrisis met succes heeft aangepakt. Ⓒ Foto AFP

TEL AVIV - Israëls nationale luchthaven verwerkte in april liefst 99,4 procent minder passagiers dan in dezelfde maand het jaar ervoor. Toch blijft één groep komen: Joden die een nieuw bestaan willen opbouwen in Israël. Het land verwacht dit jaar zelfs een flinke stijging dankzij de relatief succesvolle aanpak van de crisis.