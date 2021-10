Vliegtuigje met huwelijksaanzoek-banner crasht en vliegt in brand in Montreal

Dat meldt Het Nieuwsblad. Piloot Gian Pierro Ciambella vloog met zijn Cessna 172 boven Montreal met aan zijn vliegtuig een banner met een huwelijksaanzoek. Het is nog niet duidelijk of Ciambella zelf een aanzoek wilde doen of dat het om een aanzoek van iemand anders ging. Ciambella, die bij de crash zwaargewond raakte, had tijdens de vlucht een passagier aan boord. De passagier overleefde het ongeluk niet.

De Cessna raakte een kwartiertje na opstijgen in de problemen, vermoedelijke vanwege motorproblemen. De zeer ervaren piloot slaagde er niet in het toestel veilig aan de grond te krijgen. Het vliegtuigje stortte neer in en vloog meteen daarna in brand.

Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het tragische ongeval. „We proberen de piloot zo snel mogelijk te spreken om meer duidelijkheid te krijgen”, aldus Chris Krepski van de Canadese Raad voor Transportveiligheid. „Er zijn meldingen geweest van motorproblemen, maar voorlopig kunnen we ook andere oorzaken niet uitsluiten.”