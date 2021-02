Man ligt twee maanden dood in huis nadat begrafenisdienst hem vergeet

De man leefde alleen en werd na een lang ziekbed op 11 november dood in zijn flat gevonden door een buurvrouw die hem af en toe hielp. De vrouw vertelde tegen de omroep ORF dat ze de politie had ingelicht. Volgens haar had de man geen familie of vrienden. De vrouw nam aan dat haar buurman een fatsoenlijke begrafenis had gehad, maar trof het lichaam op 27 januari aan in de flat toen ze daar was met een notaris om naar het testament te zoeken.

Volgens de directeur van de verantwoordelijke dienst is zoiets nog nooit gebeurd in Wenen. Hij heeft een intern onderzoek gelast naar de zaak. Ondertussen wordt nog steeds uitgezocht of de man familieleden heeft die de begrafenis willen regelen. Zo niet, dan organiseert de gemeente die.