Kans dat wolf per ongeluk is doodgeschoten ’nihil’

Een voorbijganger zag op 1 oktober bloed op de Stroeërschoolweg op de Veluwe. Toen hij rondkeek zag hij de dode wolf in een greppel liggen. „Dat wijst er op dat de dode wolf daar is neergelegd”, aldus wolvendeskundige Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging. „De greppel ligt tussen een spoorlijn en een weg en daar heeft een wolf niets te zoeken. Bovendien behoort het gebied tot het territorium van een andere wolf.” Uit onderzoek op de dode wolf is gebleken dat het dier thuishoorde op de Zuidwest-Veluwe en oorspronkelijk afkomstig was uit een roedel in Duitsland.

Het doodschieten van een wolf is strafbaar, omdat het dier in heel Europa zwaar beschermd is. Het misdrijf kan een celstraf van 3 jaar of een boete van 21.750 euro opleveren. De Faunabescherming heeft 16.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die naar de schutter leidt. Dat bedrag kan nog groeien, omdat het bijeengebracht wordt door donaties. De politie zoekt tips en beelden uit de omgeving van 28 september tot aan 1 oktober in de ochtend. Ook kennis over gesprekken in appgroepen is welkom, aldus de politiewoordvoerder.