Wolvenpaar gespot in Drents-Friese Wold: ’Jongen kwestie van tijd’

Dat zegt voorzitter Harry Oosterman van de gebiedscommissie Preventie Wolvenschade Drenthe. Het wolvenpaar houdt zich op in het nationaal park Drents-Friese Wold en de omliggende gebieden. „Vermoedelijk hebben deze wolven ook de afgelopen tijd schapen en een kalf gedood in Zuidwest-Drenthe”, tekent de Leeuwarder Courant op. Volgens Oosterman is het een kwestie van tijd dat het paar jongen krijgt.

Het is voor het eerst dat een wolvenpaartje in het Noorden is gesignaleerd. Op de Veluwe zit al een paartje dat ook jongen heeft gekregen. Er is daar sprake van een roedel.

Keutels

Wolvenconsulent Johan Wesselink uit Diever, die schade opneemt bij schapenhouders of boeren als er vee door vermoedelijk een wolf is gedood, bevestigt dat er hoogstwaarschijnlijk een paartje in Zuidwest-Drenthe rondloopt. „Ik durf het pas met zekerheid te zeggen als monsters uit keutels en andere sporen zijn bekeken.”

Oosterman vertelde het nieuws over het wolvenpaar zaterdagmiddag tijdens een demonstratie tegen het plaatsen van wolvenrasters in Geeuwenbrug.

Gedode wolf

Eerder werd een dode wolf bij het plaatsje Stroe in Gelderland gevonden. De kans dat die wolf per ongeluk is doodgeschoten is volgens de politie „nihil.” „Wolven zijn extreem schuwe dieren, die zich alleen in de schemering en ’s nachts laten zien. Wolvenliefhebbers gaan soms wel honderd keer op pad en dan zien ze het dier nog niet. Iemand die een wolf neerschiet heeft daar moeite voor moeten doen en heeft doelbewust gehandeld”, zei een zegsman van de politie dinsdagavond in Opsporing Verzocht.

Een voorbijganger zag op 1 oktober bloed op de Stroeërschoolweg op de Veluwe. Toen hij rondkeek zag hij de dode wolf in een greppel liggen. „Dat wijst er op dat de dode wolf daar is neergelegd”, aldus wolvendeskundige Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging. „De greppel ligt tussen een spoorlijn en een weg en daar heeft een wolf niets te zoeken. Bovendien behoort het gebied tot het territorium van een andere wolf.” Uit onderzoek op de dode wolf is gebleken dat het dier thuishoorde op de Zuidwest-Veluwe en oorspronkelijk afkomstig was uit een roedel in Duitsland.

Bekijk ook: Wolf rent langs basisschoolkinderen in Drenthe

Het doodschieten van een wolf is strafbaar, omdat het dier in heel Europa zwaar beschermd is. Het misdrijf kan een celstraf van 3 jaar of een boete van 21.750 euro opleveren. De Faunabescherming heeft 16.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die naar de schutter leidt. Dat bedrag kan nog groeien, omdat het bijeengebracht wordt door donaties. De politie zoekt tips en beelden uit de omgeving van 28 september tot aan 1 oktober in de ochtend. Ook kennis over gesprekken in appgroepen is welkom, aldus de politiewoordvoerder.