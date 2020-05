Aanhoudingen in België in zaak Britse dodentruck

De mensensmokkelaars zouden gebruik hebben gemaakt van zogenoemde safehouses in de Brusselse gemeente Anderlecht. Enkele Brusselaars van Vietnamese oorsprong die hier volgens de autoriteiten bij betrokken waren, zijn hiervoor opgepakt. Een aantal verdachten is inmiddels vastgezet door de onderzoeksrechter in Brugge.

De slachtoffers werden op 23 oktober aangetroffen in een koelwagen in Grays, een gemeente in Essex. De container was een dag eerder uit de Belgische havenstad Zeebrugge vertrokken.

In een Britse rechtszaak zijn in april vijf verdachten voor de rechter verschenen. De 25-jarige Noord-Ierse vrachtwagenchauffeur heeft op het proces in Londen verklaard schuldig te zijn aan doodslag. In Ierland is de vermoedelijke organisator van de mensensmokkel opgepakt.

