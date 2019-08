Hond overlijdt kwartier later dan ernstig ziek baasje (25)

De 25-jarige Stuart was al acht jaar lang in behandeling tegen een agressieve hersentumor. Ondanks dat een operatie en meerdere behandelingen met chemotherapie aanvankelijk leken te helpen, werd hij in 2014 en 2018 opnieuw getroffen door de ziekte.

Stuart bracht de laatste vier weken van zijn leven thuis door, waarbij hij verzorgd werd door zijn vrouw en familieleden. Vorige week overleed hij in het bijzijn van zijn dierbaren. Daarnaast waren zijn drie honden ook thuis, waaronder zijn favoriet Nero, een tweejarige Franse bulldog. Zijn moeder Fiona Conaghan vertelt aan de Schotse krant Daily Record: „Hij had drie honden, maar hij en Nero waren onafscheidelijk.”

Vlak voordat Stuart stierf, zag zijn schoonvader dat het niet goed ging met hondje Nero. Tijdens een controle van een dierenarts werd er ontdekt dat de viervoeter iets mankeerde aan zijn ruggegraat. „Daarvoor was hij nog helemaal gezond”, zegt Fiona. Ze laat weten dat Stuarts vrouw het moeilijk heeft met het tragische verlies. „Haar hart is gebroken omdat ze allebei heeft moeten verliezen, maar ze is zo sterk.”