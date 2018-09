Doodsoorzaak Savannah nog mysterie

Savannah (14) verdween op 1 juni, en werd het laatst gezien in het bijzijn van een 16-jarige jongen die sinds zijn arrestatie in diezelfde maand, nu al een halfjaar vastzit. Gehoopt werd dat het NFI meer duidelijkheid zou geven over de doodsoorzaak, doordat er bijvoorbeeld sporen zijn gevonden op het lichaam, maar uit het rapport blijkt dat de doodsoorzaak niet is vast te stellen.

Omdat het lichaam werd gevonden in een sloot, en daar vermoedelijk enkele dagen lag, werd het onderzoek bemoeilijkt. „Een lichaam blijft in zoet water, zoals een sloot, moeilijk geconserveerd, zeker bij hoge temperaturen”, legt forensisch patholoog Frank van de Goot uit.

Vervolging

De 16-jarige jongen waarmee Savannah voor het laatst werd gezien, wordt door het OM verdacht van moord, maar het NFI kan dus niet bevestigen dat Savannah door een misdrijf om het leven is gekomen. Verdrinking moet ’worden overwogen’ als oorzaak, schrijft het NFI, maar bewijzen ontbreken.

Dat maakt vervolging lastig, zegt strafrechtdeskundige Henny Sackers. „Voor het ten laste leggen van moord en doodslag is wel nodig dat het slachtoffer een onnatuurlijke dood is gestorven. Als je dat niet kunt vaststellen, kun je een verdachte niet verwijten dat hij iemand om het leven heeft gebracht. Dat zal je dus moeten schrappen uit de tenlastelegging.”

