Weer slaat om bij aanbreken herfst

De weersomslag is enkele uren na het begin van de astronomische herfst al te zien. Vanuit het westen drijven enkele wolkenvelden binnen en woensdag overdag neemt de bewolking verder toe. Ook stijgt de kans op enkele buien. In het oosten blijft het nog wel lang droog en zonnig met temperaturen tot 24 graden. Aan zee is het met een vrij krachtige zuidwestenwind en maxima van 20 graden een stuk minder warm.

Donderdag wordt het met maximaal 17 graden aan zee tot 20 graden langs de oostgrens voor het gevoel nog frisser. De dag begint vooral in het westen en noorden regenachtig. Daarna wordt het tijdelijk droog, maar in de middag volgen opnieuw enkele buien. Er staat een stevige westen- tot zuidwestenwind.

Vrijdag is de herfst goed merkbaar. Het wordt dan maximaal een graad of 15. Vooral in de kustprovincies is er kans op stevige buien met onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Ook steekt er een harde noorden- tot noordwestenwind op wat het herfstbeeld compleet maakt.

In het midden, oosten en zuidoosten is het vrijdag veelal droog, maar ook daar is nog wel een enkele bui mogelijk. In het weekend blijft het buiig, koel en herfstachtig met veel wind. De meeste regen valt in de kustprovincies. Na het weekend wordt een terugkeer van het mooie nazomerweer niet meer verwacht.