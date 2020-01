Transavia-passagiers gestrand door noodweer Alicante

„We moeten uitwijken naar het vliegveld van Murcia, zestig kilometer landinwaarts. We proberen onze reizigers zo goed mogelijk te informeren via sociale media en sms, maar dat is niet eenvoudig. Wij zijn niet in staat op korte termijn zo veel hotels en busvervoer te regelen. Iedereen moet dus helaas op eigen gelegenheid overnachten en vervoer naar Murcia regelen”, liet een woordvoerster van Transavia maandagavond weten. „Wij weten ook niet waarom de luchthaven zo lang dicht blijft.”

De gedupeerde Nederlandse toerist Jeffry de Wilde, die met zijn 8-jarige zoontje bij zijn ouders in Alicante op bezoek is, zegt echter dat het een totale chaos is. „We horen niks van Transavia, er is op de luchthavenbalie ook niemand te bekennen. Geen hulp, geen informatie. Het mag dan overmacht zijn, maar dit slaat nergens op. Er is niets geregeld”, vertelt hij.

"Het mag dan overmacht zijn, maar dit slaat nergens op. Er is niets geregeld"

Het noodweer valt volgens De Wilde wel mee. „Ja, het regent en waait de laatste dagen, maar dat kan toch nooit de reden zijn dat de luchthaven drie dagen volledig dicht gaat.” De luchthaven van Alicante is vooralsnog onbereikbaar voor commentaar.

Noodweer aan de oostkust van Spanje, zoals hier bij Valencia. Ⓒ AFP

Ook vluchten van TUI, Ryanair en Vueling van en naar Alicante kunnen in de war raken.

Transavia zegt dat alles wordt gedaan om gestrande reizigers dinsdag weer veilig naar huis te halen. Er zijn inmiddels negen vluchten van en naar Nederland omgeleid naar Murcia.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft voor het oosten van Spanje gewaarschuwd. „Het is erg slecht weer op de Balearen, in Catalonië en Valencia. Regen, wind en sneeuw kunnen veel overlast veroorzaken.

Door het Spaanse weerinstituut is code rood afgekondigd voor de kust van Valencia, omdat er hoge golven zijn. In de overige gebieden in het oosten van Spanje geldt code oranje of geel. In het zuiden van de Pyreneeën is er later deze week ook kans op noodweer. Dit kan tot aardverschuivingen leiden”, aldus het reisadvies.